Госсекретарь США рассказал о тяжелой работе по восстановлению отношений с Россией

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Вашингтон, 14 мая. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что весь мир заинтересован в улучшении отношений России и США.

В эфире американского телевидения Тиллерсон заявил, что президент считает необходимым восстановить отношения с Москвой. Госсекретарь отметил, что с окончания холодной войны между странами существует низкий уровень доверия.

Тиллерсон добавил, что не только американский народ, но и весь мир заинтересованы в улучшении российско-американских отношений. В будущем президент будет делать шаги в этом направлении. Построение новых отношений России и США займет определенное время и будет тяжелой работой, считает госсекретарь США.

По итогам встречи с Рексом Тиллерсоном глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп действительно заинтересован с дальнейшем взаимодействии с Россией. Обе стороны нацелены на конкретные результаты совместной работы.