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Весь мир
Помощник главаря ИГИЛ ликвидирован в Мосуле

Помощник главаря ИГИЛ ликвидирован в Мосуле

17:40  14 Мая 2017
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Помощник главаря ИГИЛ ликвидирован в Мосуле

Мосул, 14 мая. Один из основных помощников главаря экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади ликвидирован в иракском городе Мосул. Об этом сегодня сообщает телеканал AlSumaria.

Согласно информации телеканала, террорист, известный как Заркауи аль-Халис, был уничтожен вместе с четырьмя своими подчиненными в результате авиационного удара.

По данным AlSumaria, 10 лет назад он был одним из командиров террористической сети «Аль-Каида» (деятельность запрещена в России) в районе Эль-Халис, после чего совершил побег в Эль-Хувейджу.

Три года назад аль-Халис присоединился к рядам террористов ИГИЛ* и приехал в Ирак, где ему предложили одну из высших должностей в группировке.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #мосул #ирак
Дана Балан
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