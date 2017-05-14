Сборка нового Volkswagen Polo 2018 модельного года начнется в июне

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Берлин, 14 мая. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen выпустит рестайлинговую версию легендарного хэтчбека VW Polo 2018. По слухам, авто начнут собирать уже в следующем месяце.

Ожидается, что новая модель получит современную информационно-развлекательную систему, унаследованную от Volkswagen Polo. Диапазон двигателей VW Polo станет шире. В него войдет 3-цилиндровый TSI на 1 и 1,5 литра, модификация GTI получит турбированный 2-литровый силовой мотор.

Кроме того, VW Polo получит совершенно новый дизайн. Автомобиль запустят в производство уже в июне 2017 года. Модель дебютирует на автосалоне во Франкфурте в сентябре.