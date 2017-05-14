Порошенко потребовал провести прозрачный процесс по делу Януковича

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Киев, 14 мая. Судебный процесс по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, должен быть прозрачным. Об этом заявил действующий глава Украины Петр Порошенко.

«Мы должны обеспечить абсолютно прозрачный процесс: общество должно знать, защита должна доказывать свои аргументы… Должна быть не просто политическая оценка, а юридическое заключение», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко указала на политизированность дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.