Голодный австралиец прилетел за своим заказом в McDonalds на вертолете

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Канберра, 14 мая. Очевидцы в Австралии были удивлены после того, как увидели, как местный житель прилетел на вертолете в ресторан быстрого питания, забрал свой заказ и скрылся.

Инцидент произошел в воскресенье на северо-западе страны. На видеоролике видно, как вместо традиционных транспортных средств возле кафе быстрого питания McDonalds приземлился вертолет. Мужчина выбежал из салона вертолета, забрал свой заказ и улетел обратно.

По словам представителей Управления безопасности полетов гражданской авиации, в настоящее время выясняется, был ли полет зарегистрированным, а также имел ли право мужчина приземляться на земле возле заведения, поскольку для совершения посадки пилоту нужно было иметь разрешение от владельца данной земли.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.