МВД прокомментировало митинг по вопросу реновации в Москве

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Москва, 14 мая. Согласованный митинг по вопросу реновации на проспекте Академика Сахарова в Москве обошелся без нарушений общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

«Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено», — проинформировало ведомство.

По данным МВД, в митинге участвовали около восьми тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже пообещал, что власти столицы с вниманием отнесутся ко всем содержательным заявлениям по программе реновации, в том числе противников программы. Ранее глава города также предложил ввести дополнительные гарантии для жителей столицы, дома которых попадают под снос.