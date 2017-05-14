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Украина
Порошенко назвал бессмысленным привлечение США к минским соглашениям по Донбассу

Порошенко назвал бессмысленным привлечение США к минским соглашениям по Донбассу

17:36  14 Мая 2017
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Порошенко назвал бессмысленным привлечение США к решению кризиса в Донбассе

Киев, 14 мая. Минские соглашения являются эффективными и никакой необходимости в новых форматах урегулирования ситуации в Донбассе нет, заявил украинский президент Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

«Можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу, США, но это все ни к чему», — сказал Порошенко.

Напомним, в конце апреля во время встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко Порошенкоуже заявлял, что минские договоренности являются  безальтернативным планом мира и стабильности на Украине.


 

 

#сша #донбасс #украина #порошенко
Ярослава Замысловатова
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