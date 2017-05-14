Собянин пообещал учесть заявления участников митинга по реновации в Москве

В закладки

Скопировать

Москва, 14 мая. Содержательные заявления, прозвучавшие на митинге по вопросу реновации, не останутся без внимания властей Москвы. Об этом заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

«Внимательно отнесемся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы», — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин добавил, что в ходе работы над проектом власти Москвы максимально учтут мнения жителей столицы.

Сегодня на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг по вопросу реновации, организаторы которого выразили недовольство планами по сносу пятиэтажных домов в Москве. По данным столичного ГУ МВД, в акции приняли участие около восьми тысяч человек.