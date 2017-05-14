Маршрутка и иномарка столкнулись под Петербургом, пострадали 10 человек

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Санкт-Петербург, 14 мая. В Гатчинском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием иномарки и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадали десять человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 42-м километре автодороги Санкт-Петербург-Псков.

По предварительной информации, виновником ДТП стал 52-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf. Именно он совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

Различные травмы получили семь пассажиров автобуса. Кроме того, были травмированы сам водитель иномарки, женщина и 12-летний ребенок, которые находились в салоне авто.