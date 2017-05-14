Экс-возлюбленный принцессы Дианы перенес инфаркт и инсульт
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Лондон, 14 мая. Бывший любовник принцессы Дианы Джеймс Хьюитт попал больницу после инсульта и сердечного приступа. Об этом в воскресенье сообщили британские СМИ.
Согласно предварительным данным, 58-летний мужчина перенес хирургическую операцию и находится в одной из больниц города Эксетер (графство Девоншир).
«Все было очень серьезно, но надеюсь, сейчас все в порядке. Он идет на поправку», — отметил источник The Daily Telegraph.
Ранее стало известно о том, что принцы Уильям и Гарри планируют установить памятник принцессе Диане.
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