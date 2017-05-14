Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Экс-возлюбленный принцессы Дианы перенес инфаркт и инсульт

Экс-возлюбленный принцессы Дианы перенес инфаркт и инсульт

17:36  14 Мая 2017
190

Бывший любовник принцессы Дианы попал в больницу после инсульта и сердечного приступа

Лондон, 14 мая. Бывший любовник принцессы Дианы Джеймс Хьюитт попал больницу после инсульта и сердечного приступа. Об этом в воскресенье сообщили британские СМИ.

Согласно предварительным данным, 58-летний мужчина перенес хирургическую операцию и находится в одной из больниц города Эксетер (графство Девоншир).

«Все было очень серьезно, но надеюсь, сейчас все в порядке. Он идет на поправку», — отметил источник The Daily Telegraph.

Ранее стало известно о том, что принцы Уильям и Гарри планируют установить памятник принцессе Диане.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть