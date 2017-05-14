Инженеры NASA представили бэтмобиль для покорения Марса

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Вашингтон, 14 мая. В США разработали концепт полноразмерного марсохода, напоминающего знаменитый бэтмболь. Инженеры NASA надеются, что их машина когда-нибудь будет участвовать в освоении Красной планеты.

Концепт космического «бэтмобиля» создали ведущие специалисты NASA. Марсоход оснащен электромотором, а его колеса и подвеска идеально подходят для передвижения по поверхности Марса.

В управлении подчеркивают, что создание такой машины не входит в планы NASA, поэтому всем любителям космоса остается довольствоваться только прототипом. Однако не исключено, что разработка заинтересует основателя компании SpaceX Илона Маска, и тот изготовит копию «бэтмобиля» для колонизации Марса.

Добавим, ранее американские ученые создали технологию производства кирпичей на Марсе. Исследователи предложили собрать марсианскую землю в гибкий контейнер, а затем уплотнить за счет высокого давления.