Порошенко признался, что за три года Украина не нашла виновных в трагедии 2 мая

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о «львиной части» подозреваемых, установленных в рамках расследования дела о гибели людей во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

Часть подозреваемых из этой «львиной части», по словам Порошенко, задержана. «В списке тех, кого мы якобы должны освободить, по требованию Трехсторонней контактной группы, являются не те, кто принимал участие в боевых действиях на линии соприкосновения, а ряд людей, которые обоснованно подозреваются украинскими властями, следственными органами в отношении событий 2 мая», — заявил он.

Кроме того, Порошенко заметил, что МВД должно держать общество в курсе расследования этого дела. Ранее родственники жертв трагедии в Доме профсоюзов потребовали объявить импичмент украинскому лидеру.

В своем открытом обращении к депутатам Верховной рады они указали на то, что Порошенко и Генпрокуратура препятствуют объективному и всестороннему расследованию дела. Они также указали на то, что спустя после трагедии не появилось ни одного подозреваемого по делу. Близкие погибших убеждены, что МВД лишь создает видимость деятельности. По мнению родственников погибших, правоохранительные органы только создают видимость деятельности.