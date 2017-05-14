Порошенко объяснил, почему его сын фотографировался в футболке с надписью Russia

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко провел беседу с сыном Михаилом о футболке с надписью RUSSIA. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции, посвященной Дню Европы.

По словам украинского главы, «это была не его футболка, и вообще это был Хэллоуин ( Halloween)». Он заявил, что провел беседу с 15-летним сыном и заверил, что тот больше не появится в такой футболке.

«О футболке. Она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп. Кто-то рисовался чертом, а кто-то надел эту футболку», — уточнил Порошенко.

Напомним, в начале мая появился снимок младшего сына Порошенко, учащегося элитного английского колледжа, в футболке с надписью RUSSIA. Фотографию «Михаила-предателя» опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook украинский юрист и публицист Татьяна Монтян.

«Зацените, какая у петюнькиного сынульки футболочка. С предательской надписью RUSSIA. Вот так спалился пацан!» — написала она.

Пользователи Сети назвали Михаила «зрадником», а некоторые посмеялись, написав, что на самом деле это не RUSSIA, а BORUSSIA (имеется в виду футбольный клуб из Дортмунда).