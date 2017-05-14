Порошенко раскрыл содержание последнего разговора с Путиным
Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел телефонные переговоры с с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с коллегой задержание в России украинских граждан.
«Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко», — сказал глава Украины на пресс-конференции.
Порошенко не уточнил, когда состоялся этот разговор и чем он в итоге завершился.
Напомним, украинского гражданина Романа Сущенко арестовали в РФ по подозрению в шпионаже. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российских властей немедленно освободить Сущенко и вернуть его на родину.