Совфед упрекнул Белый дом в попытке поставить Трампа в неловкое положение

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Москва, 14 мая. Сенатор Франц Клинцевич считает, что пресс-служба Белого дома поставила президента США Дональда Трампа в неловкое положение заявлением о том, что Россия не обрадуется новому пуску ракеты КНДР.

Ранее администрация США заявила, что Трамп «не может представить, чтобы Россия была довольна» действиями КНДР возле российских границ. В Совфеде сочли это заявление Белого дома ерничеством и посоветовали «лучше выверять свои сообщения».

«Утверждение, что он (Трамп – прим. ФАН) «не может представить, чтобы Россия была довольна» последним ракетным пуском КНДР, поскольку он был совершен рядом с ее границей, - выглядит явной двусмысленностью. Подобное ерничество в столь серьезных вещах совершенно недопустимо», - заявил Клинцевич.

Позиция России, напоминает сенатор, всем хорошо известна: Москва выступает против таких запусков, а вот «попытка усомниться в ней тянет на провокацию». Клинцевич ожидает, что МИД РФ потребует у Вашингтона разъяснений в свете недавнего заявления Белого дома.