Разведка ЛНР: ВСУ следили за подрывом патруля ОБСЕ с помощью беспилотников

В закладки

Скопировать

Луганск, 14 мая. Украинские силовики следили за районом подрыва автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском с помощью беспилотников. Об этом заявил замначальника разведки одной из бригад Народной милиции ЛНР подполковник Александр Слепцов.

По его словам, специалисты разведотдела восстановили видеофайлы со сбитого беспилотника противника. Эти материалы свидетельствуют, что данный участок, находящийся был под особым контролем силовиков, а также доказывают, что подрыв машины был спланированным террористическим актом. «В частности, эти видеофайлы четко указывают на то, что именно эта дорога, именно этот район контролировался беспилотным аппаратом», — рассказал Слепцов. Он также уточнил, что дорога, по которой следовали наблюдатели, используется только транспортом военнослужащих Народной милиции, либо ОБСЕ. «Поэтому в любом случае получается, что данный подрыв выполнял какую-то определенную цель», — подчеркнул он.

Кроме того, Слепцов сообщил, что на этом направлении ВСУ используют также «коммерческие» квадрокоптеры, которые есть и в открытой продаже.

Напомним, автомобиль наблюдательного патруля СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине в районе села Пришиб 23 апреля. В результате один представитель миссии погиб, двое получили ранения. В подрыве автомобиля Генпрокуратура ЛНР подозревает военнослужащих 8-го полка спецназначения из состава Сил спецопераций ВСУ.

