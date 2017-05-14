Порошенко: США были привлечены к переговорам в «нормандском формате»
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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что американская сторона якобы была привлечена к переговорам в «нормандском формате», посвященным урегулированию конфликта в Донбассе.
«Был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован обо всем содержании переговоров в «нормандском формате», они координировались с нашими американскими партнерами», — отметил глава государства.
Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.
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