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Политика
Порошенко: США были привлечены к переговорам в «нормандском формате»

Порошенко: США были привлечены к переговорам в «нормандском формате»

17:32  14 Мая 2017
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Порошенко: США были привлечены к переговорам по Донбассу

Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что американская сторона якобы была привлечена к переговорам в «нормандском формате», посвященным урегулированию конфликта в Донбассе.

«Был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован обо всем содержании переговоров в «нормандском формате», они координировались с нашими американскими партнерами», — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.

#порошенко
Алексей Громов
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