Крым и Австрия начнут совместную разработку спорткаров

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Симферополь, 14 мая. В Крым прибудет делегация бизнесменов из Австрии для подписания соглашения о разработке спорткаров с местной компанией, сообщает организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация» в Facebook.

Визит предпринимателей запланирован на 15-16 мая. Как стало известно, одним из соучредителей австрийской компании, которая занимается выпуском спортивных автомобилей, станет гонщик Маркус Фукс. Во время визита члены делегации подпишут договор с компанией, входящей в крымскую группу ПИК «Вектор» для совместной разработки спортивных автомобилей.

В данный момент полуостров занимается развитием международного сотрудничества. В апреле в Крым приехала делегация из Испании.