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Общество
Крым и Австрия начнут совместную разработку спорткаров

Крым и Австрия начнут совместную разработку спорткаров

16:45  14 Мая 2017
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Крым и Австрия начнут совместную разработку спорткаров

Симферополь, 14 мая. В Крым прибудет делегация бизнесменов из Австрии для подписания соглашения о разработке спорткаров с местной компанией, сообщает организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация» в Facebook.

Визит предпринимателей запланирован на 15-16 мая. Как стало известно, одним из соучредителей австрийской компании, которая занимается выпуском спортивных автомобилей, станет гонщик Маркус Фукс. Во время визита члены делегации подпишут договор с компанией, входящей в крымскую группу ПИК «Вектор» для совместной разработки спортивных автомобилей.

Крым и Австрия начнут совместную разработку спорткаров

В данный момент полуостров занимается развитием международного сотрудничества. В апреле в Крым приехала делегация из Испании.

#крым #авто
Алексей Громов
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