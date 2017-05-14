Порошенко выступил за лишение депутатов Рады неприкосновенности

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко призвал Раду внести изменения в конституцию страны для снятия неприкосновенности с депутатов парламента.

«Снятие депутатской неприкосновенности. Я считаю, что это важная тема и парламент должен ее поддержать», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.

Ранее украинский лидер анонсировал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам Порошенко, переговоры с Меркель по подготовке заседания Нормандского формата продлятся как минимум несколько часов.