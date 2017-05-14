Порошенко рассказал о назначении в США спецпредставителя для координации Киева

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Киев, 14 мая. Вашингтон выберет специального представителя для координации сотрудничества с киевским руководством. Об этом на пресс-конференции заявил глава Украины Петр Порошенко.

По его словам, в ближайшей перспективе ожидается избрание специального представителя США, который будет курировать вопросы относительно координаций действий с Украиной.

«В конце следующей недели, ровно через неделю, я буду иметь многочасовые переговоры в Берлине с канцлером Германии для подготовки заседания нормандского формата», — отметил он.

Стоит отметить, что Порошенко впервые с 3 июня прошлого года проводит пресс-конференцию.

Ранее жена лидера Украины Мария Порошенко заявила, что, возможно, в будущем займется политикой.