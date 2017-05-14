Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям Алеппо и Латакии

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Дамаск, 14 мая. Российские военные за минувшие сутки доставили в Сирию еще пять тонн гуманитарной помощи. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках десяти гуманитарных акций, проведенных Центром по примирению враждующих сторон в САР продовольствие получили около 1,5 тысяч мирных жителей республики.

Так, 1,8 тонн продуктов питания доставили населению в городе Алеппо. Акции также провели в провинции Эль-Кунейтра, где была выдана одна тонна продовольственных наборов.

В провинцию Латакия военные РФ доставили 1,9 тонны продовольственных наборов и постельных принадлежностей.

