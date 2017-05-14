Новости США: Ким Чен Ын дразнит Трампа, Мишель Обама и «жирные» дети, поджог в прямом эфире

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Новости США, 14 мая. Ким Чен Ын дразнит Трампа ракетами, народ требует сохранить ObamaCare, Мишель Обама заступилась за «жирных» детей, ширится скандал вокруг уволенного главы ФБР Коми, поджог в прямом эфире, спецназ убил зэка, возвращение динозавров.

Ким Чен Ын дразнит Трампа

Северная Корея провела еще один тестовый запуск баллистической ракеты, сообщает NBC News. Этот запуск, как и несколько предыдущих, потерпел неудачу, сообщает издание. Ракета пролетела около 700 км, прежде чем упасть в море. Как сообщает Reuters, в заявлении Белого дома говорится, что ракета КНДР пролетела ближе к РФ, чем к Японии и, по мнению Дональда Трампа, «Россию это не обрадует».

ObamaCare сопротивляется

Член палаты представителей республиканец Том Макартур во время встречи со своими избирателями столкнулся с яростью людей из-за замены реформы здравоохранения, введенной предыдущим президентом США Бараком Обамой (ObamaCare). Один разгневанный мужчина, отец семейства обратился к республиканскому законодателю со словами : «Ты самая большая угроза для моей семьи!». Мужчина был возмущен тем, что в связи с новым законом о здравоохранении, введенным Трампом, огромное число американцев может потерять медицинскую страховку, сообщает Fox News.

Мишель Обама набросилась на Трампа из-за «жирных» детей

Супруга 44-го президента США Мишель Обама обратилась к Дональду Трампу со словами: «Не играйте с нашими детьми!» Бывшая первая леди упрекнула Трампа за попытку уничтожить ее работу в области школьного питания, в том числе отметив меры по предупреждению детского ожирения.

«Если вы хотите отменить программу здорового питания, введенную администрацией Обамы, приготовьтесь к драке», — цитирует слова Мишель Обамы издание Politico.

Трамп не любит критику

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к выпускникам Университета Либерти, обрушился на своих критиков, а также призвал выпускников не доверять общественному мнению и твердо держаться своих убеждений. Трамп привел в пример свой, пока небольшой, опыт работы в качестве президента, заявив, что система сломана. Трамп также упомянул неумолкающий хор критиков и скептиков, не верящих в него. «Будущее принадлежит мечтателям, а не критикам», — цитирует президента США издание NBC News.

Скандал вокруг уволенного главы ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп рассматривает более дюжины кандидатов на пост директора ФБР, с которого недавно был уволен Джеймс Коми. На сегодня в качестве кандидатов на пост главы ФБР рассматриваются: сенатор-республиканец Джон Корнин, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю МакКейб, адвокат Элис Фишер, судья Апелляционного суда Майкл Гарсия, глава бюро ФБР в Ричмонде Адам Ли, федеральный судья Генри Хадсон, бывший советник по вопросам национальной безопасности Фрэнсис Таунсенд и бывший конгрессмен Майк Роджерс, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не подтвердил, но и не опроверг утверждение, что Дональд Трамп записывал свои разговоры с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми и другими своими собеседниками. Ранее в пятницу президент угрожал уволенному директору ФБР словами: «Джеймсу Коми лучше надеется, что нет никаких «записей» наших разговоров, если он решит слить информацию прессе!» — сообщает New Civilrights Movement.

В то же время Джеймс Коми намерен выступить в Конгрессе после его внезапного увольнения, но хочет, чтобы его показания были публичными. Сообщается, что Коми отказался выступить на закрытых слушаниях в комитете по разведке Сената, однако по данным New York Times уволенный глава ФБР готов выступить, если слушания пройдут публично.

Поджог в прямом эфире

Мужчина из Мемфиса поджег себя в прямом эфире во время трансляции в Facebook. После самоподжога он побежал переполненный людьми бар. Позже пострадавший умер в больнице, сообщает Wreg.com.

Признать виновным и убить

Полицейский спецназ убил заключенного, который держал заложников в больнице штата Иллинойс, сообщает CNN. 22-летний заключенный Тивон Солтерс был смертельно ранен во время неудавшихся переговоров по освобождению заложницы, которую преступник удерживал в больнице. Во время спецоперации ни медсестра, ни заложница не пострадали.

А штату Луизиана не хватает средств для найма государственных адвокатов, поэтому арестованным, которым не хватает средств на оплату услуг защитника, приходится сразу признавать себя виновными, сообщает Daily Beast.

Динозавры среди нас

Найдена новая окаменелость динозавра, сохранившаяся так хорошо, что она выглядит как статуя. Найденным останкам динозавра более 110 миллионов лет, сообщает Washington Post.