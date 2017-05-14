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Новороссия
Донбасс: боец ДНР пострадал из-за обстрелов ВСУ

Донбасс: боец ДНР пострадал из-за обстрелов ВСУ

16:25  14 Мая 2017
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Донбасс: боец ДНР пострадал из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 14 мая. Один военный армии Донецкой народной республики за минувшие сутки пострадал в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. 

По его словам, в результате обстрелов со стороны киевских силовиков был ранен боец ДНР. Кроме того, один мирный гражданин погиб из-за обстрелов со стороны украинских военных. А также мирная жительница пострадала в результате обстрела пригорода Ясиноватой в Донецкой области, уточнил он.

Согласно имеющейся информации, за прошедшие сутки украинская сторона 61 раз нарушала режим тишины, в том числе 42 раза ночью. 

#днр #донбасс #донецк #басурин #ясиноватая
Дана Балан
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