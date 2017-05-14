Порошенко недоволен результатами расследования дела об убийстве Шеремета

Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко недоволен ходом расследования дела об убийстве в Киеве известного украинского журналистам Павла Шеремета.

«Я ожидал большего, лучшего результата и недоволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности», — подчеркнул глава государства.