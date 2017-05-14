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Украина
Порошенко недоволен результатами расследования дела об убийстве Шеремета

Порошенко недоволен результатами расследования дела об убийстве Шеремета

16:36  14 Мая 2017
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Порошенко недоволен результатами расследования дела об убийстве Шеремета

Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко недоволен ходом расследования дела об убийстве в Киеве известного украинского журналистам Павла Шеремета.

«Я ожидал большего, лучшего результата и недоволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности», — подчеркнул глава государства.

По словам Порошенко, следователи уже вызвали на допрос бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко, который якобы следил за Шереметом.

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал уволить следователей по делу об убийстве Павла Шеремета.

Алексей Громов
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