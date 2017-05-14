Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Порошенко анонсировал многочасовые переговоры с Меркель

Порошенко анонсировал многочасовые переговоры с Меркель

16:28  14 Мая 2017
43

Порошенко анонсировал многочасовые переговоры с Меркель

Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе пресс-конференции в воскресенье. На встрече с Меркель украинский лидер проведет многочасовые переговоры по подготовке заседания Нормандского формата.

Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает на завершение сенатом Нидерландов процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, его ратифицировали все страны-участницы Евросоюза, кроме Нидерландов.

#меркель #порошенко
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть