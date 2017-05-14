Порошенко анонсировал многочасовые переговоры с Меркель

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе пресс-конференции в воскресенье. На встрече с Меркель украинский лидер проведет многочасовые переговоры по подготовке заседания Нормандского формата.

Рівно через тиждень у мене будуть важливі переговори в Берліні з Канцлером Німеччини щодо підготовки засідання Нормандського формату pic.twitter.com/gTL0qoJtmX — Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2017

Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает на завершение сенатом Нидерландов процесса ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, его ратифицировали все страны-участницы Евросоюза, кроме Нидерландов.