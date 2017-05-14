Истерика СМИ США из-за фото Трампа с Лавровым вызвала у Пушкова отвращение

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Москва, 14 мая. Российский сенатор Алексей Пушков поразился логике американских СМИ, которые возмутились публикацией совместного снимка президента США Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова, но проигнорировали пытки и обстрелы мирных жителей на Украине.

«Улыбки Трампа и Лаврова вызвали негодование основных медиа США. Как Трамп вообще смел улыбаться?! По их логике,он должен был сразу объявить войну», — написал глава комиссии Совфеда по информационной политике в своем микроблоге в Twitter.

Пушков также обратил внимание на отсутствие реакции тех же американских СМИ на пытки и обстрелы мирных городов на Украине, а также на покрывание сожжения людей в Одессе. «Disgusting», — резюмировал сенатор.

Пресса США раздула скандал после того, как МИД РФ опубликовал фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку. Возмущение ряда американских журналистов вызвало то, что их на освещение переговоров 10 мая якобы не допустили.