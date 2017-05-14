Жена Порошенко не исключила начала политической карьеры

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Киев, 14 мая. Супруга президента Украины Марина Порошенко не исключает, что когда-нибудь посвятит себя политике. Однако сейчас супруга украинского лидера не раздумывает об этой сфере деятельности.

«На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори «никогда», — заявила жена главы государства в интервью украинскому Пятому каналу.

Она добавила, что не позволит себе нарушить субординацию.

Ранее сообщалось, что Марина Порошенко станет телеведущей на канале «Украина» и будет вести одну из рубрик программы «Утро с Украиной» — «В ритме спорта».