Порошенко рассказал о планах на следующие президентские выборы

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Киев, 14 мая. Действующий глава Украины Петр Порошенко считает, что пока рано говорить о следующих президентских выборах.

По словам политика, он планирует многое сделать за оставшиеся два года полномочий.

«Что касается моего окружения, я подтверждаю, что в окружении ведутся разговоры о конституционных изменениях, потому что мое окружение — это 45 миллионов украинцев», — объяснил Порошенко, который ответил на вопрос журналистов о выдвижении на второй срок.

Ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с главой США Дональдом Трампом.