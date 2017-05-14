Минфин подготовил поправки в бюджет России на 2017 год

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Пекин, 14 мая. Министерство финансов РФ подготовило проект поправок в бюджет на 2017 год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на полях форума в Пекине.

«В целом готовы, будем рассматривать», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточнил, что в Госдуму проект внесут сразу после рассмотрения в правительстве. Бюджет России на текущий год был сформирован с дефицитом в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель.

Однако глава Минфина не исключил, что дефицит может быть меньше.