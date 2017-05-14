Стали известны сроки голосования о сносе пятиэтажек в Москве

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Москва, 14 мая. Власти столицы назвали сроки голосования по программе реновации. В список вошло более четырех тысяч пятиэтажек.

Голосование собственников и нанимателей начнется в понедельник, 15 мая. Оно будет длиться ровно месяц и завершится 15 июня. В перечень программы реновации войдут лишь те дома, за которые проголосуют сами жильцы. Число человек, проголосовавших «за», должно превышать две трети от общего числа квартир в доме.

Оставить свой голос можно на сайте в системе «Активный гражданин». Пользователю необходимо ввести личные данные. Предусмотрена функция повторного голосования. В таком случае будет учтен результат последующего голоса жильца.

Результаты голосования будут определяться в двух этапах: первый пройдет по отдельным квартирам, а второй — по дому в целом. Итоги определят большинством голосов.

Россияне также могут обсудить голосование в ходе собрания всех жильцов дома.