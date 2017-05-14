Десять талибов погибли, подорвавшись на собственной бомбе в Афганистане

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Кабул, 14 мая. Десять боевиков «Талибана» погибли, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве на юге Афганистана, еще семеро талибов получили ранения.

Информацию о подрыве машины с участниками запрещенного в России радикального движения распространило агентство Khaama Press со ссылкой на данные министерство обороны страны.

Отметим, что самодельные бомбы боевики «Талибана» часто используют при атаках на сотрудников правительства или служб безопасности Афганистана.