Соцсети уличили первую леди Франции в подражании Меланье Трамп

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Париж, 14 мая. Пользователи соцсетей обнаружили схожесть между нарядами первых леди США и Франции Меланьи Трамп и Брижит Макрон, в которых они появились на церемониях инаугурации мужей.

Брижит Макрон и Меланья Трамп появились на публике в платьях похожих цветов. Некоторые пользователи предположили, что супруга нового президента Франции решила скопировать наряд первой леди США. Другие объясняют схожесть популярностью оттенков голубого и синего в этом сезоне. А кто-то в шутку заявил, что обе женщины подражали королеве Великобритании Елизавете II, которая тоже отдавала предпочтение платью небесно-голубого цвета.