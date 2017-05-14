Кириенко пришел проститься с кинокритиком Дондуреем

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Москва, 14 мая. В Центральном доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с известным российским культурологом и кинокритиком Даниилом Дондуреем.

Согласно предварительным данным, цветы к гробу Дондурея возложили сотни людей. Одним из первых с кинокритиком простился первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Даниил Дондурей будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, 10 мая стало известно о том, что 68-летний культуролог Даниил Дондурей скончался в Израиле.