Кириенко пришел проститься с кинокритиком Дондуреем
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Москва, 14 мая. В Центральном доме литераторов в Москве завершилась церемония прощания с известным российским культурологом и кинокритиком Даниилом Дондуреем.
Согласно предварительным данным, цветы к гробу Дондурея возложили сотни людей. Одним из первых с кинокритиком простился первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Даниил Дондурей будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Напомним, 10 мая стало известно о том, что 68-летний культуролог Даниил Дондурей скончался в Израиле.
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