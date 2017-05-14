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Политика
«Русский мир» в Twitter сбил Порошенко с толку

«Русский мир» в Twitter сбил Порошенко с толку

17:43  14 Мая 2017
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Порошенко

Киев, 14 мая. Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что теперь «только сумасшедший может считать Украину частью «Русского мира». Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.  

Ранее он поздравил граждан страны с Днем Европы и сообщил, что Украина больше никогда не будет в составе «Советской или Российской империй».

«Граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 странах. В июне в этот список добавятся еще 34 европейских государства», — написал он. 

По словам Порошенко, «теперь только сумасшедший может считать Украину частью «Русского мира». 

Стоит отметить, что украинский глава опубликовал этот пост дважды: в первой версии он опубликовал «Русский мир» с прописной буквы, затем удалил запись и написал «Русский» со строчной буквы. Кроме того, словосочетание было написано на русском языке.

«Русский мир» в Twitter сбил Порошенко с толку

#украина #порошенко
Дана Балан
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