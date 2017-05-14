Сирия сегодня: зоны деэскалации, удар по ИГ в Хаме, гумпомощь для Алеппо и Латакии

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Сирия сегодня, 14 мая. Зоны деэскалации начали действовать, ВВС Сирии нанесли удар по ИГИЛ* в провинции Хама, Минобороны РФ поставило пять тонн гуманитарной помощи в Алеппо, Эль-Кунейтру и Латакию.

Как работают зоны безопасности в Сирии

Минобороны России сообщает о стабильной ситуации в зонах деэскалации в Сирии, соглашение о которых было подписано во время переговоров по межсирийскому урегулированию, которые завершились в столице Казахстана Астане. Так, за минувшие сутки Россия зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — два, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы, в том числе в провинции Дамаск три и в провинции Латакия — один, сообщили в Минобороны РФ. — Турецкой частью представительства было зафиксировано два нарушения в провинции Дамаск».

Отмечается, что большинство нарушений фиксируется в районах, контролируемых боевиками запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра».

Также в Минобороны РФ сообщили, что к переговорам о присоединении к режиму прекращения огня готовы приступить отряды вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время 1495 населенных пунктов в Сирии присоединились к процессу примирения, о прекращении боевых действий заявили 218 вооруженных формирований.

Военные новости из Сирии

Короткой строкой военные сводки из Сирии от источников Федерального агентства новостей.

Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков близ города Дума в Дамаске. Также под обстрелом правительственных сил Сирии оказались опорные пункте боевиков в районе гор Туркмен в Латакии.

САА ответила огнем на обстрелы со стороны террористов в районе населенных пунктов Умм Шаршух, Кафр Ляха, Джабурин и Тельбиса в провинции Хомс. Также сирийская армия нанесла удар по укрепрайонам боевиков на юге провинции Даръа и серию авиаударов по позициям ИГИЛ в окрестностях населенного пункта Укейрибат на востоке провинции Хама.

Турция нанесла ракетные удары по укрепрайонам курдов в районе населенного пункта Тель Рифъат на севере Алеппо.

Оппозиционная Сирийская свободная армия (ССА) обстреляла позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Хадар в провинции Эль-Кунейтра.

Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла бомбовый удар в западной части провинции Аль-Анбар в Ираке, уничтожив 12 боевиков ИГИЛ.

Минобороны РФ поставило пять тонн гуманитарной помощи за сутки

Российские военные за минувшие сутки провели десять гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых почти полторы тысячи мирных жителей получили около пяти тонн гуманитарной помощи, сообщает Минобороны РФ.

В частности, гумпомощь была доставлена в город Алеппо, где местное население получило 1,8 тонны продуктов питания. Также гуманитарные акции были проведены в провинции Эль-Кунейтра, где российские военные раздали жителям одну тонну продовольственных наборов и в провинции Латакия, куда было доставлено 1,9 тонны продовольственных наборов и постельных принадлежностей.

Как уточнили в Минобороны РФ, общий вес гуманитарного груза, доставленного в Сирию за сутки, составил 4,7 тонны, а всего гуманитарную помощь получили 1421 человек. Общее количество гуманитарных акций в Сирии, проведенных российскими военными, на сегодняшний день достигло 1210.

* Организация запрещена на территории РФ.