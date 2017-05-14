Памятник Меланье Трамп появится возле фабрики обуви в Боснии и Герцеговине

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Сараево, 14 мая. Памятник супруге президента США Меланье Трамп могут установить в Боснии и Герцеговине прямо напротив здания фабрики по изготовлению обувной продукции. Об этом пишет издание Sarajevo Times.

По данным портала, с такой инициативой выступил технический руководитель предприятия «Бема» Маринко Умицевич. Сообщается, что он уже выбрал наряд и туфли для статуи, а также материал, из которого его создадут.

Официальный представитель фирмы подтвердил данную информацию, отметив, что «Умицевич хочет установить памятник первой леди Меланье Трамп напротив обувной фабрики для того, чтобы выразить ей благодарность».