В Великобритании летом в продажу поступит кроссовер Seat Аteca FR

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Лондон, 14 мая. Британское подразделение испанской автомобильной компании SEAT анонсировало старт продаж нового спорткара Ateca FR.

Прием предзаказов на новый автомобиль начнется в июле 2017 года. Уже осенью в британские дилерские центры поступят первые кроссоверы. Модель будет представлена сразу в четырех вариациях. Стоимость базовой версии составит 24 960 фунтов или 1,835 млн рублей.

Технические характеристики модели: 1,4 Eco TSI на 150 лошадиных сил и 2.0 TSI 4Drive на 190 лошадиных сил. Не исключено, что британский производитель выберет дизельные варианты автомобиля. В качестве трансмиссии предложат механику или коробку передач DSG.

Стоимость таких авто будет варьироваться от 24 960 до 30 930 фунтов стерлингов. Ateca FR получил модернизированный аэродинамический обвес, измененную решетку радиатора с черной отделкой, широкие колесные арки под цвет кузова.

В салоне SEAT Ateca FR будет информационно-развлекательный комплекс, который поддерживает Android Auto, Apple CarPlay и Mirror Link.