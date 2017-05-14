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Сальвадор Собрал не понял, почему победил на «Евровидении»

Сальвадор Собрал не понял, почему победил на «Евровидении»

15:43  14 Мая 2017
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Сальвадор Собрал не понял, почему победил на «Евровидении»

Киев, 14 мая. Победитель «Евровидения» португальский певец Сальвадор Собрал признался, что не понял принцип голосования, благодаря которому он получил первое место в конкурсе. 

Артист так и не смог объяснить свою победу, ведь во время его выступления на сцене не было каких-либо визуальных эффектов или танцевальных постановок. Именно поэтому Собрал пребывает в недоумении и даже легком шоке. «Неужели зрители так высоко оценили мои вокальные данные?», - удивился он в беседе с журналистами. 

Как сообщалось ранее, в финале Евровидения-2017 представитель Португалии Сальвадор Собрал по итогам голосования жюри и зрителей набрал 758 голосов.

Второе место досталось Кристиану Костову из Болгарии, замыкает тройку лидеров молдавский коллектив «SunStroke Project». 
 

#сальвадор собрал
Ярослава Замысловатова
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