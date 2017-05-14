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Сирия, 14 мая. Первая партия боевиков вместе с их семьями покинула район Аль-Кабун на востоке Дамаска. Силы SDF**** позволили всем беженцам, находящимся в районе лагеря Аль-Карин, вернуться в город Ат-Табка. Террорист ИГ** взорвал два командных пункта курдов, десять бойцов погибли, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла позиции боевиков в районе городов Джисрин и Кафр Батна в Восточной Гуте Дамаска; ведет артобстрел позиций боевиков в районе деревни Аз-Зака на севере Хамы;

Сирийская свободная армия**(ССА): открыла огонь по опорным пунктам САА в районе населенного пункта Джабурин к северу от Хомса, была ранена женщина.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): совершило теракт в районе деревни Ярмук к северу от Ракки; потеряло район Аль-Иктисадиин в Мосуле.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты Дамаска продолжаются столкновения между отрядами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Согласно сообщению оппозиционного источника, правительственные войска обстреливают позиции боевиков в районе городов Джисрин и Кафр Батна из тяжелых орудий. В регионе действует группировка «Файлак Аль-Рахман», которая наряду с самым радикальным оппозиционным формированием «Джебхат Фатх Аш-Шам»*** продолжает оказывать ожесточенное сопротивление сирийской армии, несмотря на то, что Восточная Гута находится на территории одной из зон деэскалации, в районе которых действует режим без огня.

Информационный портал Damascus Now сообщил о том, что от травм, полученных в боях за Аль-Кабун, скончался бригадный генерал САА Мадин Махмуд Аль-Хайфи. Тем временем первая партия боевиков вместе с их семьями покинула район в восточном Дамаске, сообщило информагентство Al Masdar News. На сегодняшний момент по меньшей мере 50 боевиков и членов их семей выехали из освобожденного Аль-Кабуна, и еще 250 исламистов готовятся к эвакуации. Далее правительственные войска планируют начать освобождение района Джобар, находящегося на северо-востоке Дамаска.

Провинция Алеппо

В деревне Тулейл Аш-Шам на севере провинции произошел взрыв на складе с боеприпасами. Известно, что в результате теракта погиб местный житель, также один человек получил ранения. Об этом сообщил источник, подконтрольный вооруженной оппозиции. Предполагается, что взрывное устройство было активировано отрядами турецкой армии, которые дислоцируются в данном районе провинции.

На севере Алеппо не прекращают происходить регулярные стычки между войсками Сирийской демократической армии (SDF) и объединенными силами Сирийской свободной армии (ССА) и Турции.



Провинция Хомс

Исламисты открыли огонь по опорным пунктам САА в районе населенного пункта Джабурин к северу от Хомса. В результате артиллерийского обстрела в голову была ранена женщина, сообщает Damascus Now.

Напомним, к северу от административного центра провинции находится анклав вооруженной оппозиции. Несмотря на то, что эти территории входят в одну из зон деэскалации, утвержденных 6 мая в Астане, радикалы постоянно обстреливают населенные пункты и укрепрайоны сирийской армии, в результате чего зачастую гибнут мирные жители.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) позволили всем беженцам, находящимся в районе лагеря Аль-Карин, вернуться в город Ат-Табка. Лагерь беженцев вскоре будет закрыт. Город Ат-Табка был недавно освобожден от террористов «Исламского государства»* в ходе четвертой фазы кампании «Гнев Евфрата». За время осуществления третей фазы операции было ликвидировано более 500 террористов ИГИЛ. Таким образом, исламисты потеряли множество военных ресурсов и боевой техники, что сильно ослабило боевиков перед готовящимся наступлением курдских подразделений на сам город Ракка, важнейший стратегический оплот ИГИЛ в регионе.

Оппозиционный источник сообщает, что в результате артиллерийского обстрела позиций ИГ силами SDF погибло девять мирных жителей близ села Мазрет Аль-Асадия в провинция Ракка. Однако эти данные пока не были подтверждены.

Сообщается также о новом теракте боевиков «Исламского государства» в районе деревни Ярмук к северу от Ракки. Террорист ИГ заминировал два командных пункта курдских отрядов. В результате взрыва погибли десять бойцов SDF.

Провинция Хама

Продолжаются интенсивные перестрелки между САА и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг организации «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которую не распространяется действие меморандума о создании зон безопасности в Сирии. По данным оппозиционного портала Aleppo Media Center, сирийская армия в данный момент ведет артобстрел позиций боевиков в районе деревни Аз-Зака на севере Хамы. Напомним, широкомасштабное наступление правительственных сил во главе с элитным подразделением САА «Тигры» в этом регионе ранее было приостановлено, поскольку бойцы спецназа были переброшены на восток провинции Хомс. Сегодня там ведется активное наступление на позиции «Исламского государства». Антиправительственные группировки, воспользовавшись этим, регулярно атакуют укрепрайоны правительственных войск, с целью вернуть утерянные позиции.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщил, что сегодня утром в ходе ожесточенных сражений иракской армии удалось взять под контроль еще один стратегически важный район в западном Мосуле. Отряды федеральной полиции Ирака освободили от террористов ИГИЛ район Аль-Иктисадиин.

Вчера иракские войска также зачистили от боевиков ИГ районы Аль-Харамат Аль-Талита и Хави Аль-Каниса и получили контроль над южным и западным берегом реки Тигр на западе Мосула. Пять сел в районе Кайраван, которые связывают город Талль-Афар с сирийскими границами, также были освобождены подразделениями армии Ирака.

Напомним, кампания по освобождению восточного Восточного Мосула была закончена в январе текущего года после трех месяцев сражений. Новое наступление в рамках операции по освобождению западной части города началось в феврале 2017-го. Представители командования иракской армии заявляют, что на данный момент правительственные войска контролируют почти 80 процентов территорий западных районов. Ожидается, что Мосул будет полностью зачищен от террористов ИГИЛ в конце этого месяца.

* Организация запрещена на территории РФ.