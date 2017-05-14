Минстрой назвал регионы России с самой комфортной городской средой

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Саратов, 14 мая. Саратовская область возглавила рейтинг субъектов РФ по реализации проекта формирования комфортной городской среды. При ранжировании регионов в списке учитывались динамика развития городской среды, реализуемые и намеченные проекты, а также прогнозы по последствиям изменений в среде городов.

«Мы подвели промежуточные итоги (рейтинга Минстроя. — Прим. ФАН) субъектов РФ по реализации проекта формирования комфортной среды. Саратовская область заняла первое место», — сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.

Саратовская область набрала 35 баллов. Второе место с 32 баллами делят Белгородская и Новосибирская области, а также Хабаровский и Пермский края. Замыкают тройку Ульяновская, Иркутская и Оренбургская области. На последнем месте с 16 баллами оказались Краснодарский край и Амурская область. Всего в рейтинг включили 72 региона, участвовавших в проекте формирования комфортной среды в 2017 году, передает ТАСС. Не вошедшие в список субъекты РФ оценят позже.

Добавим, ранее эксперты признали Санкт-Петербург самым популярным городом для круизного туризма. В рейтинг самых популярных городов для круизного туризма в России также вошли Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара и др.