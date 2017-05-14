Путин провел встречу с главой Госсовета Китая
Пекин, 14 мая. Глава российского государства Владимир Путин в рамках своего визита в китайскую столицу встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.
В рамках переговоров лидер РФ заявил о потребности сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между Москвой и Пекином, отметив удачное и пошаговое развитие двусторонних отношений.
По словам Путина, российская сторона рада, что благодаря усилиям правительств двух государств, был преодолен спад в экономической области, а также был зафиксирован рост в данной сфере.
«Для нас важно сохранить эту тенденцию», — подчеркнул Путин.
Как ранее заявил Федеральному агентству новостей доктор экономических наук Чэнь Чжиган, форум, который посвящен развитию стратегии «Один пояс — один путь», определенно будет вписан в историю.