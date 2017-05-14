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Пекин, 14 мая. Глава российского государства Владимир Путин в рамках своего визита в китайскую столицу встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

В рамках переговоров лидер РФ заявил о потребности сохранить тенденцию роста в торгово-экономических отношениях между Москвой и Пекином, отметив удачное и пошаговое развитие двусторонних отношений.

По словам Путина, российская сторона рада, что благодаря усилиям правительств двух государств, был преодолен спад в экономической области, а также был зафиксирован рост в данной сфере.

«Для нас важно сохранить эту тенденцию», — подчеркнул Путин.

Как ранее заявил Федеральному агентству новостей доктор экономических наук Чэнь Чжиган, форум, который посвящен развитию стратегии «Один пояс — один путь», определенно будет вписан в историю.