Сирия: боевики ИГИЛ уничтожают античные реликвии в Дейр эз-Зоре

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Дамаск (Сирия), 14 мая. Боевики так называемого «Исламского государства»* уничтожают античные реликвии в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

На видео, которое опубликовало связанное с террористами агентство Amaq, демонстрируется то, как найденные в районе города Абу-Камаль статуи и древние артефакты разбивает вооруженный молотом боевик.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительственные войска Сирийской Арабской Республики нанесли удары по позициям «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.