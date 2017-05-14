Apple купила компанию Lattice Data за $200 млн

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Купертино, 14 мая. Американская корпорация Apple приобрела компанию Lattice Data, которая занимается так называемыми неструктурированными «темными данными». Сумма сделки составила 200 миллионов долларов.

Пока не сообщается, чем будут заниматься новые сотрудники Apple. Известно, что компания Lattice Data стала известно благодаря применению логического вывода с поддержкой искусственного интеллекта. Все это делается для трансформации «темных данных» в более полезную информацию.

Apple has acquired Lattice Data, a company that specializes in artificial intelligence #AI #Apple https://t.co/cRrkFFAX07 — Francois Oustry (@francois_oustry) May 14, 2017

Не исключено, что покупка Lattice Data связана с планами Apple по созданию собственного искусственного интеллекта. Среди руководителей компании Lattice Data есть сотрудники Мичиганского и Стенфордского университетов. Они уже были замечены в крупных проектах. Структурирование «темных данных» становится все более и более популярным.