Согласованный митинг по вопросу реновации проходит в Москве

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Москва, 14 мая. Согласованный митинг по вопросу реновации московских пятиэтажек начался сегодня на проспекте Академика Сахарова. В районе акции усилены меры безопасности.

Люди с плакатами и флагами своих районов собираются на проспекте Академика Сахарова, чтобы выразить недовольство планами по сносу хрущевок в Москве. Магистраль, на которой проходит митинг, закрыли для машин, вдоль дороги установили заграждения. Как передает «Интерфакс», акция, на которой ожидается до пяти тысяч человек, согласована с правительством столицы.

Добавим, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести дополнительные гарантии для жителей столицы, дома которых попадают в программу реновации жилья. Документ предусматривает 12 дополнительных гарантий. Также градоначальник заверял, что участники программы реновации могут рассчитывать на денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья. Добавим, что некоторые политики начали выступать против данной инициативы, пытаясь заработать очки на страхах москвичей, которые боялись переселения из центра города.