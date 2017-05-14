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Санкт-Петербург, 14 мая. В воскресенье, 14 мая, в Петербурге наступил самый теплый день весны. Воздух в Северной столице прогреется до 15 градусов, осадков сегодня не предвидится.

К вечеру, по прогнозам синоптиков, ясная погода сменится облачной, однако зонт петербуржцам понадобится только в понедельник. 15 мая прогнозируются осадки, а 16 мая, во вторник, холода окончательно отступят, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Добавим, москвичам тем временем пообещали 21 градус тепла к концу будущей недели. По данным Гидрометцентра, в следующую пятницу столбики термометров покажут 16-21 градусов тепла, а в выходные может быть еще теплее.