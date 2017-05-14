Порошенко: Украина навсегда ушла от «Советской и Российской империй»

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Киев, 14 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна больше никогда не будет в составе «Советской или Российской империй».

По словам украинского главы, между Европейским союзом и реформами, ценностями демократии и свободы можно поставить знак равенства.

«Сегодня мы можем сказать, что Украина кардинально изменилась и навсегда отошла от Советской и Российской империй», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Порошенко выразил надежду на то, что безвизовый режим поможет ему вернуть в состав Украины Донбасс и Крым.

Порошенко убежден, что введение безвизового режима с Европейским союзом означает «развод с Российской империей», правда, граждане Украины останутся в проигрыше, заявил политолог Александр Асафов.