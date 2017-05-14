Пятеро детей погибли во время минометного обстрела на востоке Афганистана

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Кабул (Афганистан), 14 мая. Минометный обстрел унес жизни пятерых детей в Афганистане. Об этом журналистам сообщили в воскресенье официальные представители властей восточной провинции Лагман.

Инцидент произошел в районе города Мехтарлам. Согласно предварительным данным, огонь вели вооруженные боевики.

«Взрыв убил пятерых невинных детей и ранил еще двоих ребят», — отметили чиновники.

Напомним, ранее стало известно о том, что теракт в Кабуле унес жизни двух государственных служащих и ребенка. Кроме того, один человек получил ранения.