Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Пятеро детей погибли во время минометного обстрела на востоке Афганистана

Пятеро детей погибли во время минометного обстрела на востоке Афганистана

15:05  14 Мая 2017
41

Пять детей погибли во время минометного обстрела на востоке Афганистана

Кабул (Афганистан), 14 мая. Минометный обстрел унес жизни пятерых детей в Афганистане. Об этом журналистам сообщили в воскресенье официальные представители властей восточной провинции Лагман.

Инцидент произошел в районе города Мехтарлам. Согласно предварительным данным, огонь вели вооруженные боевики.

«Взрыв убил пятерых невинных детей и ранил еще двоих ребят», — отметили чиновники.

Напомним, ранее стало известно о том, что теракт в Кабуле унес жизни двух государственных служащих и ребенка. Кроме того, один человек получил ранения.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть