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Политика
Лукашенко с сыном подарили Си Цзиньпину загадочную шкатулку

Лукашенко с сыном подарили Си Цзиньпину загадочную шкатулку

14:54  14 Мая 2017
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Лукашенко с сыном подарили Си Цзиньпину загадочную шкатулку

Пекин, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на китайский форум «Один пояс — один путь» вместе со своим сыном Николаем.

Лукашенко сфотографировался с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего его сын подарил супруге китайского лидера шкатулку.

В воскресенье в Пекине прошел форум по международному сотрудничеству, в котором приняли участие политические лидеры из 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил участников форума в Пекине посетить ПМЭФ и ВЭФ.

#лукашенко #пекин
Алексей Громов
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