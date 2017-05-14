Лукашенко с сыном подарили Си Цзиньпину загадочную шкатулку

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Пекин, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на китайский форум «Один пояс — один путь» вместе со своим сыном Николаем.

Лукашенко сфотографировался с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего его сын подарил супруге китайского лидера шкатулку.

Александр Григорьевич приехал с Колей, а тот привез первой леди Китая подарок в таинственной шкатулке pic.twitter.com/rXgFnWjWU2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 14, 2017

В воскресенье в Пекине прошел форум по международному сотрудничеству, в котором приняли участие политические лидеры из 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пригласил участников форума в Пекине посетить ПМЭФ и ВЭФ.