Лукашенко с сыном подарили Си Цзиньпину загадочную шкатулку
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Пекин, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на китайский форум «Один пояс — один путь» вместе со своим сыном Николаем.
Лукашенко сфотографировался с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего его сын подарил супруге китайского лидера шкатулку.
В воскресенье в Пекине прошел форум по международному сотрудничеству, в котором приняли участие политические лидеры из 29 государств, в том числе президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что Путин пригласил участников форума в Пекине посетить ПМЭФ и ВЭФ.
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