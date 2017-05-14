Силуанов объяснил зарубежным инвесторам, почему выгодно вкладываться в Россию

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Москва, 14 мая. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал международные институты развития инвестировать в российскую инфраструктуру.

«Мы должны объединиться в финансировании основных проектов, привлекать финансирование из всех источников», — заявил он в ходе выступления на форуме по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» в Пекине.

Министр добавил, что вложения инвесторов в инфраструктуру РФ должны окупаться. Под инвесторами он понимает в первую очередь международные финансовые организации.

Ранее Силуанов сообщал, что дефицит бюджета России в 2017 году может быть сокращен до 2% ВВП. По его словам, этот показатель планируется снизить до 1,2% ВВП уже к 2019 году.