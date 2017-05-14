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Новости Сирии
Пальмира: сирийская армия одержала новые победы над ИГ

Пальмира: сирийская армия одержала новые победы над ИГ

14:38  14 Мая 2017
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Пальмира: сирийская армия одержала новые победы над ИГ
Дамаск, 14 мая. Сирийская армия выбила террористов «Исламского государства» (ИГ*) из стратегического района Аль-Бадия на окраине Пальмиры. Кроме того, в результате боестолкновений войскам Дамаска удалось взять под контроль район Аль-Талилех.

О новых успехах САА в восточном Хомсе сообщил военный источник Farsnews. В наступлении сирийской армии на укрепрайоны террористов ИГ (запрещена в РФ) принимают участие бойцы «Хезболлы». 

11 мая объединенным войскам удалось освободить от террористов несколько высот в районе горного массива Аш-Шумария. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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