Пальмира: сирийская армия одержала новые победы над ИГ
В закладки
Дамаск, 14 мая. Сирийская армия выбила террористов «Исламского государства» (ИГ*) из стратегического района Аль-Бадия на окраине Пальмиры. Кроме того, в результате боестолкновений войскам Дамаска удалось взять под контроль район Аль-Талилех.
О новых успехах САА в восточном Хомсе сообщил военный источник Farsnews. В наступлении сирийской армии на укрепрайоны террористов ИГ (запрещена в РФ) принимают участие бойцы «Хезболлы».
11 мая объединенным войскам удалось освободить от террористов несколько высот в районе горного массива Аш-Шумария.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии